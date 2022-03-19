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СМИ сообщили о крушении военного самолета США в Норвегии

Марина Крижановская
02:32 19.03.2022
Сообщается, что данное воздушное судно участвовало в маневрах Североатлантического альянса Cold Response.
СМИ сообщили о крушении военного самолета США в Норвегии
© Фото: defense.gov
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По данным СМИ, в северной части Норвегии потерпел крушение военный самолет Соединенных Штатов. На борту находились четыре человека. Судьба экипажа остается неизвестной.

Сообщается, что экипаж выполнял тренировочный полет в рамках учений НАТО Cold Response. Об этом сообщает RT со ссылкой на норвежское издание.

Издание пишет, что незадолго до крушения в главный спасательный центр Норвегии поступило сообщение о пропаже самолета. К месту крушения были направлены спасательные службы и полиция.

Ранее приводилась информация об упавшем в хорватской столице Загреб беспилотнике. Отмечалось, что летательный аппарат советского производства нес авиабомбу массой 120 килограммов. При падении она взорвалась в воронке от удара о землю. Об этом сообщало национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны страны.

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