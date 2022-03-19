СМИ сообщили о крушении военного самолета США в Норвегии

По данным СМИ, в северной части Норвегии потерпел крушение военный самолет Соединенных Штатов. На борту находились четыре человека. Судьба экипажа остается неизвестной.

Сообщается, что экипаж выполнял тренировочный полет в рамках учений НАТО Cold Response. Об этом сообщает RT со ссылкой на норвежское издание.

Издание пишет, что незадолго до крушения в главный спасательный центр Норвегии поступило сообщение о пропаже самолета. К месту крушения были направлены спасательные службы и полиция.

Ранее приводилась информация об упавшем в хорватской столице Загреб беспилотнике. Отмечалось, что летательный аппарат советского производства нес авиабомбу массой 120 килограммов. При падении она взорвалась в воронке от удара о землю. Об этом сообщало национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны страны.