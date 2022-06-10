Блинкен заявил об озабоченности приговором наемникам в ДНР

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Американская администрация озабочена ситуацией с тремя иностранными наемниками, которые были приговорены к смертной казни судом ДНР. В контексте данных событий госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал «уважать международное гуманитарное право».

Глава Госдепа назвал прошедший в ДНР судебный процесс «фиктивным» и заявил о том, что приговоренные к смерти наемники «законным образом» служили в вооруженных силах Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее военный трибунал вынес британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Саадуну Брагиму смертный приговор. В течение месяца решение суда может быть обжаловано. В случае помилования иностранцы могут рассчитывать на пожизненное заключение или 25 лет колонии.