Признать виновными: что известно о приговоре иностранных наемников к смертной казни в ДНР

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Беспрецедентный приговор сегодня вынес Верховный суд ДНР. Военный трибунал приговорил троих иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, к смертной казни в виде расстрела.

Двух граждан Британии и одного марокканца обвиняли в наемничестве, в терроризме, и в действиях по насильственному захвату власти. Это первый подобный процесс в ДНР, и первый в истории республики такой суровый вердикт. Высшую меру наказания ввели в ДНР в 2014 году. Напомним, двое британцев и марокканец сдались в плен в середине апреля.

Суд приступил к рассмотрению дела 7 июня. Все трое иностранцев заявили, что знакомы с обвинительным заключением. По законам ДНР, смертная казнь - это расстрел. В республике нет моратория на ее исполнение, в отличии от России.

Приговоренные к смерти могут обжаловать решение суда в течение месяца и просить о помиловании. Если глава ДНР помилует осужденных, смертная казнь им может быть заменена на пожизненное или 25 лет колонии. Напомним, в Британии уже заявляли, что готовы опротестовать это решение, но это может означать что Британия признает юрисдикцию Донецкой Народной республики.