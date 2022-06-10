Снова в строй: как военные ЦВО возвращаются в свои подразделения после восстановления от ранений

Так, командир отделения спецназа ЦВО рассказал, что не смог после прохождения реабилитации оставить своих ребят.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие из состава подразделений Центрального военного округа (ЦВО), получившие ранения при выполнении боевых задач, после лечения и медицинской реабилитации в госпиталях и санаториях Минобороны России возвращаются в свои подразделения.

Военные ЦВО продолжат выполнение задач в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине. Перед отправкой с ними проводятся контрольные занятия по тактической подготовке, проверяется вооружение и амуниция.

Кроме прочих, в подразделение вернулся, пройдя лечение и реабилитацию, и военный медик. При выполнении задач в ходе СВО он оказывал медицинскую помощь, в том числе и мирным жителям населенных пунктов, попавших под обстрелы вооруженных сил Украины.

«В результате атаки со стороны противника очень часто под обстрел попадали мирные жители, которым приходилось оказывать первую медицинскую помощь. Сюда включалась, соответственно, и остановка кровотечений, наложение временных повязок, постановка внутривенных систем, введение обезболивающих веществ», - рассказал военнослужащий подразделения специального назначения ЦВО.

Он рассказал один из наиболее запомнившихся таких случаев.

«В населенном пункте Новобыково возле нашего блокпоста остановился автомобиль, в котором был ребенок без сознания. При осмотре выяснилось, что у ребенка в анамнезе есть сахарный диабет, сахар давно не мерили. <...> Было принято решение экстренно оказать помощь, доставить его в больницу. Были сделаны все необходимые мероприятия <...> . Затем ребенка экстренно доставили в наш медицинский госпиталь. На момент осмотра я уже констатировал у ребенка кому и, если бы его не доставили в кратчайшие сроки в медицинское учреждение, он бы погиб», - рассказал военнослужащий ЦВО.

Другой - командир отделения спецназа ЦВО - сообщил, что не смог после прохождения реабилитации оставить своих ребят на фронте.

«Я получил контузию, ушибы спины. После этого меня срочно эвакуировали, оказали всю необходимую помощь. После чего я попал в госпиталь, продолжил лечение. Потом был отправлен на реабилитацию. По окончанию прохождения реабилитации принял решение вернуться, так как мои ребята здесь и я не мог просто находиться там. И сейчас я здесь», - поделился командир отделения подразделения спецназа ЦВО.

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Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.