ABC: несколько человек ранены при стрельбе в американском Смитсберге

Виновник случившегося к настоящему времени уже не представляет угрозы для населения.

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Пресса сообщила, что в американском городе преступник открыл огонь по людям. Инцидент, по данным СМИ, произошел на территории Смитсберга в штате Мэриленд.

В результате случившегося якобы были ранены несколько человек. Стрельба, согласно имеющимся сведениям, производилась на предприятии.

К настоящему моменту, как указывает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на управление шерифа, стрелок более не представляет опасности. Иных подробностей события пока не приводится.