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«Для него это приключение»: защитник марроканского наемника о вступлении подзащитного в ряды ВСУ

Елизавета Потейчук
22:52 10.06.2022
По словам Елены Весниной, марроканца отговаривали от вступления в украинскую армию британские наемники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Защитник 21-летнего наемника из Марокко Саадуна Брагима, воевавшего на стороне украинской армии, рассказала, что иностранец полностью признал свою вину в суде ДНР, когда Брагиму и еще двум иностранным наемникам был вынесен смертный приговор.

«Он изначально не признавал наемничество, хотя это была самая легкая статья по наказанию. Он считал, что раз он заключил контракт в вооруженных силах Украины, и в этой стране разрешается иностранному гражданину заключать этот контракт, он считал, что это не наемничество», - объяснила Елена Веснина в беседе со «Звездой».

Веснина также призналась, у нее была надежда, что подобного приговора суд все же не вынесет, ведь на линии фронта Брагим провел немного времени. Также защитник рассказала, как марроканец вступил в ряды ВСУ.

«Он говорит, что он поссорился с семьей, он искал страну, в которой самое дешевое проживание. Он сначала в одном учебном заведении в Киеве учился, потом он ушел в другое заведение. С ним списались англичане, сказали «зачем тебе это нужно, можно заработать деньги иным путем», он прошел обучение и заключил контракт», - рассказывает Веснина.

Кроме того, защитник поделилась, что иностранец в настоящее время не проявляет никаких эмоций, и, по мнению Весниной, для Брагима все происходящее - это игра.

«Он считает, что это все игра какая-то. Это мое мнение личное, я в голову ему не залезу. Для него это приключение. Он серьезно ничего не воспринимает. Мне кажется, он не понимает всю трагическую ситуацию», - подчеркнула юрист.

Веснина добавила, что также имела возможность общаться с другими осужденными, но они отнеслись к своему приговору более серьезно.

«По их показаниям, у них что-то не складывалось на родине, и они приехали начинать все сначала», - заключила защитник.

Напомним, Адвокат Юлия Церковникова рассказала о состоянии своего подзащитного, британского наемника Шона Пиннера. Британец раскаялся и надеялся на наказание, не связанное с лишением жизни, добавила она.

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