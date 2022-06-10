В ДНР заявили о четырех погибших и девяти раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Ранее НМ ДНР заявляла об ударе ВСУ по 14 населенным пунктам республики за сутки.

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Четыре человека погибли и девять получили ранения при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«ВСУ продолжают обстреливать Горловку, в результате чего 4 человека погибли и еще 9 получили ранения», - сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее Народная милиция ДНР заявляла об ударе Вооруженных сил Украины по 14 населенным пунктам республики за сутки. Согласно сообщению, удары наносились из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов.