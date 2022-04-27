МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации

Как отметили в МИД РФ, руководство организации «потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию» России.

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Министерство иностранных дел России подтвердило информацию о выходе РФ из Всемирной туристской организации (UNWTO). В российском внешнедипломатическом ведомстве отметили, что в настоящее время реализуется кампания по отстранению РФ от участия в деятельности организации по инициативе генсека UNWTO Зураба Пололикашвили.

«Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации», - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила, что Российская Федерация приостанавливает свое членство в ней. Согласно заявлению организации, завершение процесса выхода займет год.