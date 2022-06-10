МО РФ: ВСУ продолжают размещать военных и РСЗО в соцобъектах ДНР

Согласно заявлению МО РФ, украинские националисты жестко пресекают все попытки местных жителей эвакуироваться из указанных населенных пунктов в безопасные районы.

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Украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие объекты социальной инфраструктуры ДНР в военных целях. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Славянске в зданиях станции юных техников и школы № 7 (ул. Энергетиков) оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооруженных формирований Украины, а на прилегающей территории - бронетехника и артиллерийские орудия; в Доброполье в школе-интернате (ул. Независимости), спецшколе № 4 и лицее № 5 (ул. Первомайская), общеобразовательной школе № 7 (ул. Саратовская) размещены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов; в селе Клебан-Бык вблизи водонапорной станции и на территории средней общеобразовательной школы (ул. Школьная) украинскими националистами оборудованы опорные пункты, размещено тяжелое вооружение и РСЗО; в Краматорске в помещениях мебельной фабрики развернут штаб подразделений ВСУ, а на прилегающей территории оборудованы огневые позиции, размещена артиллерия», - заявил представитель МО РФ.

Согласно заявлению Минобороны РФ, украинские националисты жестко пресекают все попытки местных жителей эвакуироваться из указанных населенных пунктов в безопасные районы. Боевики, умышленно провоцируя на ответный огонь, обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, чтобы по «отработанному сценарию» возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.

«Подобными действиями украинские власти в очередной раз демонстрируют свое бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Преступления киевского режима, по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций», - заявил Михаил Мизинцев.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало боевую работу расчетов беспилотных летательных аппаратов в спецоперации на Украине. Работа дронов помогает артиллеристам корректировать огонь по противнику.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов