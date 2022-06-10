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МО РФ: ВСУ намерены разместить ПВО у захоронения жертв чумы в Одессе

21:33 10.06.2022
В случае удара ВКС России по объекту Киев намерен распространить информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине ВС РФ, сообщили в Минобороны.
МО РФ: ВСУ намерены разместить ПВО у захоронения жертв чумы в Одессе
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ готовят очередную провокацию для обвинения Вооруженных Сил РФ в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате чего могут пострадать сотни жителей Одессы. Так, украинские боевики планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет в густонаселенном районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи в месте захоронения жертв чумы.

«В случае удара ВКС России по данному объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Вооруженных Сил Российской Федерации», - отметил генерал-полковник на брифинге.

Напомним, в мае Министерство обороны России опубликовало документы, подтверждающие деятельность биолабораторий на Украине. В частности, в МО РФ продемонстрировали доказательство распространения в ЛНР фальшивых денег, которые были заражены штаммом туберкулеза. Вместе с тем военное ведомство получило документацию об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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