«Он шокирован»: адвокат британского наемника Эслина о реакции подзащитного на приговор

Британец надеялся, что в отношении него не вынесут приговор с исключительной мерой наказания, отмечает юрист.

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Адвокат воевавшего на стороне Украины во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса британского наемника Эйдена Эслина рассказал о состоянии своего подзащитного после вынесения ему смертного приговора судом ДНР. Павел Косован отметил, что иностранец не ожидал подобного решения суда.

«Он, конечно, шокирован, потому что он все-таки не ожидал, что будет такой приговор. Сказал однозначно, что он не согласен с наказанием и будет его обжаловать», - рассказал адвокат «Звезде».

Эслин надеялся, что в отношении него не вынесут приговор с исключительной мерой наказания, отмечает Косован.

«Кроме того, в прениях он высказывал свою позицию о том, что если ему дадут не высшую меру наказания, то он готов помогать отстраивать республику, Мариуполь и так далее», - добавил юрист.

Британец при этом еще не подавал в суд на апелляцию, и сделать это он сможет лишь после того, как получит копию приговора, объяснил адвокат.

«Если ему откажут в апелляции, то он имеет право еще просить главу республики о помиловании. Если приговор вступит в законную силу, то у него есть право обратиться в комиссию о помиловании, которая есть у нас в республике», - заключил Косован.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что реакция властей Великобритании на смертный приговор в отношении воевавших на Украине наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина доходит до истерики. Дипломат указала, что обращений Лондона насчет британцев в российское внешнедипломатическое ведомство не поступало.