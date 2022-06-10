Захарова назвала истерикой реакцию Лондона на смертный приговор британским наемникам в ДНР

Дипломат указала, что обращений Лондона насчет британцев Пиннера и Аслина в российское внешнедипломатическое ведомство не поступало.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что реакция властей Великобритании на смертный приговор в отношении воевавших на Украине наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина доходит до истерики. Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс утверждала, что решение суда ДНР является «вопиющим нарушением Женевской конвенции».

«Со своей стороны неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики. Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников», - сказано в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.

При этом Захарова указала, что обращений Лондона насчет британцев Пиннера и Аслина в российское внешнедипломатическое ведомство не поступало. Дипломат добавила, что сейчас Британия, «явно оправдываясь, пытается решать проблемы громкими заявлениями».

Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни троих наемников из иностранных государств, которые воевали на Украине во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Приговор был вынесен гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму.