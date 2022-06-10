США признали, что не смогли смягчить последствия для своей экономики от санкций против РФ
Соединенные Штаты не смогли полностью смягчить побочные эффекты для своей экономики от санкций против Российской Федерации. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.
По сообщению РИА Новости, Вудхаус заявил, что цель любой программы санкций - максимизировать влияние на подвергнутых им и минимизировать на собственную экономику.
«Во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать побочных эффектов на собственную экономику», - сказал Вудхаус.
Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов объяснило, как антироссийские санкции бьют по американцам. Согласно заявлению министра финансов США Джанет Йеллен, под влиянием санкций против России в Соединенных Штатах растут цены на топливо и продукты питания.