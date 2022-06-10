США признали, что не смогли смягчить последствия для своей экономики от санкций против РФ

Заместитель помощника госсекретаря заявил, что цель любой программы санкций - максимизировать влияние на подвергнутых им и минимизировать на собственную экономику.

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Соединенные Штаты не смогли полностью смягчить побочные эффекты для своей экономики от санкций против Российской Федерации. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.

По сообщению РИА Новости, Вудхаус заявил, что цель любой программы санкций - максимизировать влияние на подвергнутых им и минимизировать на собственную экономику.

«Во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать побочных эффектов на собственную экономику», - сказал Вудхаус.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов объяснило, как антироссийские санкции бьют по американцам. Согласно заявлению министра финансов США Джанет Йеллен, под влиянием санкций против России в Соединенных Штатах растут цены на топливо и продукты питания.