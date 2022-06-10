В ДНР назвали количество сконцентрированных вокруг Славянска сил ВСУ

В Славянске первые активные бои начались в апреле 2014 года, с того момента город - подконтрольная Киеву территория.

© Фото: Макс Ветров, РИА Новости

Заместитель министра информации ДНР назвал число украинских военнослужащих, сконцентрированных в настоящий момент вокруг Славянска. По данным Артема Ольхина, их насчитывается порядка 70 тысяч человек.

«От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60-70 точно», - уточнил он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили о том, что начались бои за Славянск. На момент этого силы ЛДНР и ВС РФ освободили 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку.

Население Славянска составляет более 100 тысяч человек. В городе расположены теплоэлектростанция и иные промышленные предприятия. Первые активные бои с началом боевых действий в Донбассе в апреле 2014 года происходили именно в нем. С того же года Славянск - подконтрольная официальному Киеву территория.