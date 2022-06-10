Роспотребнадзор порекомендовал изолировать контактировавших с больным оспой обезьян на 21 день

Согласно рекомендациям, лица, контактировавшие с больным оспой обезьян, должны быть изолированы на 21 день с организацией динамического меднаблюдения.

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян или лиц с подозрением на заболевание. При этом ведомство призывает усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран. Так, лица, контактировавшие с больным с оспой обезьян, должны быть изолированы на 21 день в условиях стационара или в домашних условиях с организацией динамического меднаблюдения.

«Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня», - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения располагает данными о 780 подтвержденных случаях инфицирования оспой обезьян. По данным медиков, основными симптомами оспы обезьян являются головная боль, ломота, воспаление лимфатических узлов, озноб и красные пятна на теле.