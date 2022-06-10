«Людей разбудил прилет»: как выглядит жилая улица после обстрела ВСУ в Макеевке
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. Боеприпас попал в землю рядом с жилыми домами. На месте обстрела побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
«Макеевка, Червоногвардейский район. Жилая улица, практически в каждом доме есть люди. Сегодня их разбудил вот такой прилет. Снаряд видимо вошел в землю, поздно сдетонировал, и осколки на себя приняла сама воронка», - сказал он.
До этого, Кустов, прибывший для съемок сюжета в ДНР на передовую, пообщался с бойцами Народной милиции и узнал об обстановке на фронте. Беседа прошла в нестандартном для журналистов, но привычном военным антураже - прямо в окопе.
Ранее в штабе теробороны ДНР сообщалось, что в результате обстрела погиб один мирный житель, а число пострадавших возросло до шести.