«Людей разбудил прилет»: как выглядит жилая улица после обстрела ВСУ в Макеевке

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Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. Боеприпас попал в землю рядом с жилыми домами. На месте обстрела побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Макеевка, Червоногвардейский район. Жилая улица, практически в каждом доме есть люди. Сегодня их разбудил вот такой прилет. Снаряд видимо вошел в землю, поздно сдетонировал, и осколки на себя приняла сама воронка», - сказал он.

До этого, Кустов, прибывший для съемок сюжета в ДНР на передовую, пообщался с бойцами Народной милиции и узнал об обстановке на фронте. Беседа прошла в нестандартном для журналистов, но привычном военным антураже - прямо в окопе.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщалось, что в результате обстрела погиб один мирный житель, а число пострадавших возросло до шести.