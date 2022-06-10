Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге
Матч состоится между петербуржским «Зенитом» и московским «Спартаком» 9 июля.
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Такое решение приняло Бюро исполкома Российского Футбольного Союза.
«Санкт-Петербург примет матч за Суперкубок России между петербуржским "Зенитом" и московским "Спартаком". Игра пройдет 9 июля на стадионе "Санкт-Петербург"», - говорится в заявлении.
Ранее новым главным тренером футбольного клуба «Спартак» был назначен Гильермо Абаскаль. Испанскому тренеру 33 года, он имеет обширный опыт самостоятельной тренерской работы за пределами родины.