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«По нам работает танк»: съемочная группа «Звезды» попала под обстрел ВСУ на передовой в ДНР

Владислав Кустов
Алиса Краузе
05:00 10.06.2022
Журналисты укрылись от атаки в автомобиле, припаркованном между домами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Съемочная группа «Звезды» во время съемок нового сюжета на передовой в ДНР попала под обстрел ВСУ. Наши коллеги смогли укрыться от огня в автомобиле, припаркованном между пустыми домами. 

«Мы спрятались между домами. Тут вроде есть вероятность, что безопасно», - сообщил корреспондент в момент ожидания очередного взрыва.

Бронежилеты, шлемы с надписью «PRESS» - полная экипировка. В нужный момент не забыть пригнуться на случай, если стекла автомобиля выбьет и осколки полетят в салон. После грохота - снова затишье, и можно ненадолго выдохнуть.

«Говорят, по нам сейчас работает танк», - рассказал корреспондент Владислав Кустов.

К счастью, во время атаки украинских войск никто не пострадал. 

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