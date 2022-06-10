«По нам работает танк»: съемочная группа «Звезды» попала под обстрел ВСУ на передовой в ДНР

Журналисты укрылись от атаки в автомобиле, припаркованном между домами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Звезды» во время съемок нового сюжета на передовой в ДНР попала под обстрел ВСУ. Наши коллеги смогли укрыться от огня в автомобиле, припаркованном между пустыми домами.

«Мы спрятались между домами. Тут вроде есть вероятность, что безопасно», - сообщил корреспондент в момент ожидания очередного взрыва.

Бронежилеты, шлемы с надписью «PRESS» - полная экипировка. В нужный момент не забыть пригнуться на случай, если стекла автомобиля выбьет и осколки полетят в салон. После грохота - снова затишье, и можно ненадолго выдохнуть.

«Говорят, по нам сейчас работает танк», - рассказал корреспондент Владислав Кустов.

К счастью, во время атаки украинских войск никто не пострадал.