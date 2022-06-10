Набиуллина: физические объемы экспорта снизились меньше, чем ожидалось

Вместе с тем председатель ЦБ отметила сохранение рисков вторичных санкций в отношении России.

© Фото: ЦБ РФ

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что

физические объемы экспорта снизились меньше, чем ожидалось, при этом динамика импорта соответствовала нашим ожиданиям. Также Набиулина отметила, что многие компании испытывают трудности во внешнеэкономических связях, при этом сохранены риски вторичных санкций в адрес России.

«Физические объемы экспорта снизились меньше, чем мы ожидали в апреле, тогда как динамика импорта в целом соответствовала нашим оценкам», - отметила председатель ЦБ на заседании по денежно-кредитной политике.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что в период адаптации российской экономики ближайшие кварталы будут непростыми. Банку России удалось защитить финансовую стабильность страны и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако «выдыхать» еще рано, отметила председатель ЦБ.