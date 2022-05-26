Набиуллина заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми для россиян и компаний

Банку России удалось защитить финансовую стабильность страны и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако «выдыхать» еще рано, отметила председатель ЦБ.

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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в период адаптации российской экономики ближайшие кварталы будут непростыми. Также глава регулятора подчеркнула, что «процесс структурной трансформации не будет бесконечным», а отечественный бизнес найдет новые возможности, которые поддержат доходы граждан.

«Ближайшие кварталы не будут простыми: пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», - цитирует ТАСС слова Набиуллиной с мероприятия Ассоциации банков России.

Председатель ЦБ также добавила, что Банку России удалось защитить финансовую стабильность страны и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако «выдыхать» еще рано.

Напомним, Центральный банк России в ходе внеочередного заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку с 14% годовых до 11%. По информации регулятора, есть вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.