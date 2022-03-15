Президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с победой на выборах, прошедших 12 марта. В телефонном разговоре принял участие и отец Сердара, его предшественник на посту главы государства, Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщили в Кремле, российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства двух стран. Бердымухамедов-старший теперь станет председателем верхней палаты парламента Туркмении.

Путин поздравил Сердара Гурбангулыевича с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на новом ответственном посту.

Сердар Бердымухамедов набрал на выборах главы Туркменистана 72,97% голосов избирателей. Об этом ранее сообщала Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.