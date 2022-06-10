ЦБ проверит законность введения комиссий для валютных счетов в ряде банков

Ранее банк «Тинькофф» сообщил о введении комиссии за обслуживание счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

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Центральный банк России организует проверку по факту введения рядом банков комиссии за обслуживание счетов с иностранной валютой. В ЦБ отметили, что банки не должны ухудшать условия для клиентов, которые уже открыли счета.

«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо... банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Напомним, в официально Telegram-канале банка «Тинькофф» появилось сообщение, что с 23 июня будет введена комиссия за обслуживание счетов в иностранной валюте. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета.

Ранее финансовый консультант Дмитрий Голубовский в беседе со «Звездой» рассказал о выгоде хранения сбережений россиян в золоте. По мнению эксперта, сейчас, на фоне антироссийских санкций ЕС и США, смысла держать деньги в валюте нет.