Армия Путин присвоил звания гвардейских бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских двум бригадам - бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны. Это следует из текста опубликованных сегодня президентских Указов. Речь идет о 126-й отдельной бригаде береговой обороны и о 155-й отдельной бригаде морской пехоты. В текстах Указов сообщается, что почетное наименование гвардейских бригадам присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика