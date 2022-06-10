Центробанк вернул ключевую ставку на досанкционный уровень

Теперь ключевая ставка снижена с 11% до 9,5% годовых.

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Центральный банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Таким образом, показатель вновь снизился к значениям до введения санкций из-за спецоперации на Украине.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будут приниматься на основе динамики инфляции на фоне процесса перестройки экономики и с учетом рисков - как внутренних, так и внешних. Целесообразность снижения ставки будет оцениваться на следующих заседаниях Центробанка.

В ЦБ отметили, что, согласно прогнозам, годовая инфляция в России составит 14-17%, в 2023 году снизится до 5-7%, а в 2024 составит всего 4%.

В конце мая Центральный банк России в ходе внеочередного заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку с 14% годовых до 11%.