Лавров не видит необходимости в ответе на санкции Зеленского

Ранее президент Украины подписал указ о бессрочных санкциях против Путина и почти всех представителей правительства.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции Киева против представителей российского правительства требуют какого-либо ответа.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось», - сказал Лавров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о бессрочных санкциях против президента России Владимир Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и почти всех членов правительства РФ. Всего в списке указаны 35 человек.

Ранее в Соединенных Штатах задумались о создании специальной коалиции стран, которая вводила бы против России санкции из-за проводимой ею спецоперации на Украине.