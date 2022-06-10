Армия МО РФ показало работу гаубиц «Мста-С» по уничтожению бронетехники ВСУ Результаты боевой стрельбы фиксировались беспилотниками подразделений ВДВ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российское военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» в ходе спецоперации на Украине. В ходе огневого налета расчеты самоходок разгромили бронетехнику противника на замаскированных позициях, отметили в Минобороны России. Результаты боевой стрельбы фиксировались беспилотниками подразделений ВДВ. «Мста-С» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика