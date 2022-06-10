На Украине в отношении Погребинского возбудили уголовное дело

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На Украине возбудили уголовное дело в отношении политолога Михаила Погребинского. Он подозревается в государственной измене.

Как стало известно, в результате процессуальных действий якобы были обнаружены доказательства «подрывной» деятельности политтехнолога в отношении Украины. О том, что Погребинскому «заочно сообщено о подозрении в государственной измене», украинская прокуратура сообщает в социальных сетях.

В то же время, по информации украинских СМИ, политолог покинул страну еще в начале апреля.

Ранее о проведении обыска и экспертизы в отношении Погребинского сообщала СБУ. По данным службы, были якобы найдены вещи и документы, подтверждающие связи политолога с Россией.