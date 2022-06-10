СБУ задержала политолога Погребинского по обвинению в госизмене

Украинские правоохранители провели обыск и экспертизу, в результате которых якобы собрали доказательства вреда для Украины, наносимого политологом.

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Сотрудники СБУ задержали украинского политолога Михаила Погребинского. Известного политтехнолога обвиняют в государственной измене.

По данным службы, в отношении Погребинского была проведена экспертиза, в ходе которой якобы были собраны доказательства вредоносности работы политолога для украинской стороны.

«В частности, в результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с Российской Федерацией. В настоящее время проводится комплекс мер для подтверждения возможного использования этих и других материалов при планировании полномасштабного вторжения РФ в Украину», - говорится в соответствующем сообщении СБУ.

Михаил Погребинский известен как советский и украинский политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Является частым участником политических программ на российском телевидении.