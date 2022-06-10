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Российская авиация за сутки уничтожила 150 украинских националистов

11:20 10.06.2022
Также были уничтожены шесть танков, четыре артиллерийских орудия и две установки РСЗО «Град».
Российская авиация за сутки уничтожила 150 украинских националистов
© Фото: РИА Новости
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За прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса уничтожила более 150 украинских националистов. Также были уничтожены шесть танков, четыре артиллерийских орудия и две установки реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня "Град"», - заявил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО на военном аэродроме Днепр высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили авиационную технику воздушных сил Украины.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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