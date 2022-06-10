Армия С начала спецоперации уничтожены 1168 украинских беспилотников, 3484 танка и других бронемашин Ликвидированы также более трех сотен самолетов и вертолетов, ЗРК, установки РСЗО, артиллерия и военная автомобильная техника. © Видео: Министерство обороны России © Фото: РИА Новости Читайте нас на: В Министерстве обороны России назвали число уничтоженной с начала специальной военной операции на Украине техники ВСУ. Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, к настоящему моменту уничтожены 1168 украинских беспилотников, 3484 танка и других бронемашин. Помимо этого также ликвидированы 195 самолетов и 130 вертолетов, 336 ЗРК, 499 установок РСЗО, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники. Материал подготовили: Егор Левин, Дмитрий Смирнов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика