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«Издержки будут ошеломляющими»: американский профессор оценил вред санкций в мировом масштабе

Алиса Краузе
06:06 08.06.2022
Американский профессор заявил, что мир пострадает от санкций сильнее России.
«Издержки будут ошеломляющими»: американский профессор оценил вред санкций в мировом масштабе
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress
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России будет нанесен ущерб в результате санкций Запада, однако он «блекнет» по сравнению с негативными последствиями, с которыми столкнется остальной мир. Соответствующее заявление сделал профессор прикладной экономики Стив Ханке.

Специалист заметил, что введенные антироссийские ограничения оказались абсолютно неэффективными в контексте их заявленной цели изменения поведения властей РФ. В целом же санкции оказались попросту контпродуктивными.

Как объяснил ученый, оценку влияния санкционной политики на экономику мира пока можно составлять лишь по аналитике международных организаций, НПО, а также центральных и инвестиционных банков. Однако даже эти данные уже свидетельствуют о колоссальных масштабах ущерба.

«Издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», - высказался Ханке в интервью Asia Times.

Огромные расходы придутся на долю Евросоюза, немалые, хотя и значительно меньшие - ждут США. При этом влияние санкций распространится далеко за пределы Соединенных Штатов и ЕС, особенно болезненно ударив по бедным странам.

Сильно изменится ситуация на топливно-энергетическом рынке. Нефть уже невозможно будет поставлять так же свободно, как в последние десятилетия. В конечном итоге, как заявил эксперт, абсолютно каждый вынужден будет заплатить больше, чем было бы в отсутствии ограничений.

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