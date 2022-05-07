В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы

В ней примут участие 11 тысяч военнослужащих. Во главе механизированной колонны - легендарный Т-34. В этом году впервые по брусчатке Красной площади проедут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет сегодня в столице. Более 10 тысяч военнослужащих, курсантов и представителей воинских частей пройдут по брусчатке Красной площади.

Зрители увидят почти полторы сотни боевых машин - это новейшие танки, БТР, зенитные системы и стратегические ракетные комплексы «Ярс». Во главе механизированной колонны - символ победы - танк Т-34. Впервые по брусчатке проедут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Далее — 77 самолетов и вертолетов покажут себя во всей красе. Воздушную часть откроет самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26. Также в небо поднимутся восемь истребителей МиГ-29, они впервые пролетят над Красной площадью, образуя в воздухе букву Z в знак поддержки участников спецоперации по защите Донбасса.

До окончания репетиции будут перекрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Воздвиженка, Новый Арбат, Оружейный переулок, улицы 1-я и 2-я Брестская, улица Тверская, Таганская площадь, улица Марксистская, Волгоградский проспект, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.

В среду, 4 мая, в столице состоялась заключительная ночная репетиция военного Парада. До этого пешие расчеты и механизированная колонна провели 13 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке - макете Красной площади.