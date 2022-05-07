Армия Армия Армия

В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы

Анна Назайкина
10:00 07.05.2022
В ней примут участие 11 тысяч военнослужащих. Во главе механизированной колонны - легендарный Т-34. В этом году впервые по брусчатке Красной площади проедут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет сегодня в столице. Более 10 тысяч военнослужащих, курсантов и представителей  воинских частей пройдут по брусчатке Красной площади.

Зрители увидят почти полторы сотни боевых машин - это новейшие танки, БТР, зенитные системы и стратегические ракетные комплексы «Ярс». Во главе механизированной колонны - символ победы - танк Т-34. Впервые по брусчатке проедут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Далее — 77 самолетов и вертолетов покажут себя во всей красе. Воздушную часть откроет самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26. Также в небо поднимутся восемь истребителей МиГ-29, они впервые пролетят над Красной площадью, образуя в воздухе букву Z в знак поддержки участников спецоперации по защите Донбасса.

До окончания репетиции будут перекрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Воздвиженка, Новый Арбат, Оружейный переулок, улицы 1-я и 2-я Брестская, улица Тверская, Таганская площадь, улица Марксистская, Волгоградский проспект, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.

В среду, 4 мая, в столице состоялась заключительная ночная репетиция военного Парада. До этого пешие расчеты и механизированная колонна провели 13 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке - макете Красной площади.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:52 В стране и мире
Видео
Одним ритмом в строю: в регионах России прошли генеральные репетиции парада Победы
09:23 Армия
Видео
«На работе угрожали»: боец ВСУ рассказал, как на Украине «мотивируют» идти воевать
08:47 Армия
Видео
Маршем по брусчатке: какие новинки примут участие в генеральной репетиции Парада
07:30 В стране и мире
Видео
«Это ад был»: эвакуированная из бункеров «Азовстали» женщина с детьми о пережитом
07:21 В стране и мире
Видео
С арктическим колоритом: как прошла генеральная репетиция парада Победы в Мурманске
Популярное
Адвокат раскрыл подробности задержания Шария
В окружении Чубайса опровергли сообщения о его зарубежной недвижимости
Видео
Утопить врага в разрывах: кадры работы расчетов 152-мм САУ «Мста-С» в ходе спецоперации
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.