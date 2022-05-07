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«На работе угрожали»: боец ВСУ рассказал, как на Украине «мотивируют» идти воевать

09:23 07.05.2022
Ранее боец националистического батальона рассказал о наркотиках, которые для подавления страха употребляли в рядах украинской армии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Украине заставляют идти в армию под угрозой увольнения с работы. Об этом рассказал один из сложивших оружие военнослужащих теробороны ВСУ Андрей Саронюк.

«На работе угрожали - либо ты идешь воевать, либо останешься без работы. Я не военный человек, не хотел воевать», - сказал он.

Ранее боец украинского националистического батальона, который добровольно сложил оружие, рассказал о боевых наркотиках, которые для подавления страха употребляли боевики вооруженных сил Украины. Делали они это непосредственно перед боем.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент РФ Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие, он также подчеркнул, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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