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Маршем по брусчатке: какие новинки примут участие в генеральной репетиции Парада

Дария Сенникова
08:47 07.05.2022
В частности, по Красной площади проедут танки Т-90 М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Это - новейшие боевые машины. «Армата» только в прошлом году поступила  на вооружение сухопутных войск,  поэтому каждая возможность посмотреть на эти машины – событие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Команды «Вперед - марш» уже ждут новейшие танки Т-90, боевые машины пехоты и самые мощные зенитно-ракетные системы с непревзойденной дальностью обнаружения и поражения целей С-400 «Триумф». Сбивать самолеты и ракеты они могут на расстоянии четырехсот километров.

Здесь на Манежной площади ожидается прибытие механизированной колонны, она уже выехала с новой парадной площадки в Печатниках. Смена места связана с градостроительными планами столичных властей.

Вся техника, согласно сценарию, поедет по Тверской улице, а после торжественного марша по брусчатке экипажи направятся через Манежную площадь к Кремлю.

Мехколонны будет двигаться со скоростью - не больше 40 километров в час. Дистанция между машинами - 20 метров. Во главе механизированной колонны традиционно пройдёт  легендарный Т-34 – символ Победы.

Впервые по брусчатке проедут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Не обойдется и без самого мощного российского оружия  — 22-метровых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракетных комплексов «Ярс». Установки сопроводят «Тигры» и бронетранспортеры.

Будут и уже постоянные участники парада - танки Т-90 М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Это - новейшие боевые машины. «Армата»  только в прошлом году поступила  на вооружение сухопутных войск,  поэтому каждая возможность посмотреть на эти машины – событие.

В составе механизированной колонны - и новинки прошлого парада Победы — бронемашины повышенный проходимости «Тайфуны-ПВО», которые можно десантировать парашютным способом. Также здесь — боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, и другие. В составе колонны будут комплексы войсковой ПВО «Тор-М2», «Бук-МЗ».

Из-за генеральной репетиции Парада перекрыта и часть центра столицы. Участки Новинского бульвара, Таганской площади, Маяковского тоннеля, Оружейного переулка, Самотечной эстакады, Садового кольца.

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