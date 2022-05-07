Трамп обвинил администрацию Байдена в неумении вести дела с Путиным

По мнению Трампа, администрации Байдена следует не хвастаться помощью Киеву, а приложить усилия для достижения мирного соглашения.

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Действующая администрация Соединенных Штатов не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил 45-ый президент США Дональд Трамп.

«Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», - цитирует ТАСС бывшего американского президента.

Как передает агентство, по мнению Дональда Трампа действующая администрация США «не знает ничего о психологии» и как стабилизировать текущую ситуацию.

Бывший американский президент отметил, что Джо Байдену и его администрации следует не хвастаться помощью Киеву, а приложить усилия для достижения мирного соглашения.

«Они все хвастаются. Пусть Украине достанутся все почести, но из этого надо выбираться, нужно заключить сделку», - заявил он.

Ранее New York Times сообщила, что Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике. Согласно изданию, летом 2020 года бывший американский президент как минимум дважды интересовался у главы Пентагона, может ли армия США нанести ракетные удары по Мексике, чтобы уничтожить эти лаборатории.