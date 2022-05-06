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NYT: Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике

Анна Назайкина
08:15 06.05.2022
Утверждается, что летом 2020 года Трамп как минимум дважды спрашивал главу Пентагона, может ли американская армия ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить эти лаборатории.
NYT: Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Бывший американский лидер Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике, передает New York Times, ссылаясь на мемуары экс-главы Пентагона Марка Эспера, материалы только готовятся к публикации.

По его словам, летом 2020 года Трамп как минимум два раза спрашивал, может ли американская армия ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить эти лаборатории. Утверждается, что лидер США был крайне возмущен наркотрафиком на южной границе и заявлял, что мексиканские власти не держат ситуацию под контролем на собственной территории.

«Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы», — якобы говорила Трамп, отвечая на возражения против такого шага.

Кроме того, по словам бывшего министра обороны, Трамп также заявлял, что планирует просто отрицать сам факт бомбардировки. Эспер добавил, что отнесся бы к подобным словам президента как к шутке, если бы не видел в этот момент его лица.

Ранее Трамп заявил, что на сегодняшний день руководство Соединенных Штатов не уважают и не боятся в мире, таким образом, страна в данный момент находится в самом опасном периоде своей истории.

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