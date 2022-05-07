FT: убытки западных банков в случае ухода из РФ составят свыше $10 млрд

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Банки стран Европы и США готовятся понести убытки на общую сумму свыше 10 миллиардов долларов в случае сокращения деятельности в Российской Федерации или полного ухода с российского рынка.

Как сообщает газета Financial Times, крупнейший итальянский банк UniCredit на этой неделе сообщил, что под возможные потери в Российской Федерации зарезервировал более 1,2 миллиардов евро, а также предупредил, что в случае полного ухода из России может потерять €5,3 млрд.

Французский банк Société Générale готовится потерять около 3,1 миллиардов евро.

Ранее в Банке России рассказали о новых способах мошенничества с банковскими картами. ЦБ раскрыл четыре популярные схемы хищения средств мошенниками с банковских карт.