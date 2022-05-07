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«Это ад был»: эвакуированная из бункеров «Азовстали» женщина с детьми о пережитом

Владислав Кустов
07:30 07.05.2022
Дочь Анны Даша показывает рисунок, который сделала в бункере. На нем танк. Почему решила нарисовать ее, не отвечает, но обещает маме отныне рисовать только кукол, как раньше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Эвакуированные из мариупольского комбината «Азовсталь» мирные жители рассказывают о том, что в одном из многочисленных бункеров завода, в котором жили, еще остаются люди. Украинские военнослужащие скрывали от них существование гуманитарных коридоров.

Жительница города Анна Антропова отметила, что решение укрыться в бункерах предприятия они приняли самостоятельно, так как работали на заводе и знали об их существовании - люди хотели спасти своих жизни и жизни своих детей.

«Худшее, конечно, позади, и не хочется вспоминать это худшее. Это не худшее - это ад был. В этом бункере это ад был с детьми маленькими. Мы спасали жизнь свою и детей жизнь. На тот момент не было эвакуации, когда мы пришли. Не было связи, мы не знали никакой информации. Мы работали на заводе и знаем, что там были бункеры», - сказала она.

Дочь Анны Даша показывает рисунок, который сделала в бункере. На нем пушка. Почему решила нарисовать ее, не отвечает, но обещает маме отныне рисовать только кукол, как раньше.

В общей сложности за день из подземелий мариупольского комбината удалось выйти 50 людям, в том числе 11 детям.

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