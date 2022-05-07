Аксенов заявил, что ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями

Ранее советник главы Крыма заявил об окончании транспортной блокады со стороны Украины.

© Фото: Irina Iriser, Pexels

Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме», - цитирует Аксенова РИА Новости.

По сообщению агентства, глава Крыма не сомневается в том, что регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская область) будут жить нормальной жизнью.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил об окончании транспортной блокады со стороны Украины. По его словам, были восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. По ним ожидался запуск пассажирских поездов.