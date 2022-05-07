В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аксенов заявил, что ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями

Игнат Далакян
06:23 07.05.2022
Ранее советник главы Крыма заявил об окончании транспортной блокады со стороны Украины.
Аксенов заявил, что ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями
© Фото: Irina Iriser, Pexels
Читайте нас на:

Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме», - цитирует Аксенова РИА Новости.

По сообщению агентства, глава Крыма не сомневается в том, что регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская область) будут жить нормальной жизнью.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил об окончании транспортной блокады со стороны Украины. По его словам, были восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. По ним ожидался запуск пассажирских поездов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:55 Армия
Видео
Саперы ВС РФ показали подрыв украинской противотанковой мины на херсонском побережье
05:01 Армия
Видео
Зачистить пляжи и проверить дороги: кадры работы саперов ВС РФ на Украине
03:32 В стране и мире
Видео
Знамя Победы на вершине вулкана: кадры патриотической акции спасателей с Камчатки
04:30 В стране и мире
Французская журналистка представила в ООН свидетельства преступлений «Азова»*
21:34 Армия
Видео
Минобороны России опубликовало кадры эвакуации гражданских с завода «Азовсталь»
Популярное
Адвокат раскрыл подробности задержания Шария
В окружении Чубайса опровергли сообщения о его зарубежной недвижимости
Видео
Утопить врага в разрывах: кадры работы расчетов 152-мм САУ «Мста-С» в ходе спецоперации
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.