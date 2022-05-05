Советник главы Крыма заявил об окончании транспортной блокады со стороны Украины
Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет. Об этом сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В настоящее время идет восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными регионами.
«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», - сказал он.
По словам чиновника, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В ближайшее время по ним пойдут пассажирские поезда.
Вчера Крючков заявил, что жители Херсона, Скадовска и Новой Каховки уже могут пользоваться российским интернетом после отключения Киевом связи.