Советник главы Крыма заявил об окончании транспортной блокады со стороны Украины

По словам чиновника, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В ближайшее время по ним пойдут пассажирские поезда.

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Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет. Об этом сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В настоящее время идет восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными регионами.

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», - сказал он.

По словам чиновника, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В ближайшее время по ним пойдут пассажирские поезда.

Вчера Крючков заявил, что жители Херсона, Скадовска и Новой Каховки уже могут пользоваться российским интернетом после отключения Киевом связи.