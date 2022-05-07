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Брошены в панике: как выглядят «база отдыха» и прибрежные позиции ВСУ в Херсонской области

Виктория Косогляденко
06:30 07.05.2022
Отступающие бойцы ВСУ были вынуждены побросать оружие, обмундирование и бежать, оставляя после себя минные поля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военнослужащие обнаружили замаскированные позиции вооруженных сил Украины во время обследования и разминирования побережья в Херсонской области. Как это бывает очень часто, украинские военные прикрывались гражданскими объектами. В данном случае - базой отдыха.

Помещения тщательно обследовали. ВСУ уходили в спешке. Везде разбросаны бумаги, журнал наблюдений. Оружейная комната, полностью пустой сейф. Комната для отдыха личного состава, тут побросали форму, чтобы уйти в гражданской одежде, но с оружием.

Тут же капониры - укрытия для техники и убежище для личного состава. Сюда выводит разветвленная система окопов. Многометровые замаскированные ходы, по которым можно добраться до береговой зоны.

Также саперы нашли морской наблюдательный пост и оборудованное для трех автоматчиков место. На позициях разбросаны карты ведения огня. Каждый стрелок имел свой сектор обстрела, на случай высадки морского десанта. Но все они были вынуждены спасаться бегством, бросая оружие и свое имущество.

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