Зачистить пляжи и проверить дороги: кадры работы саперов ВС РФ на Украине

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На препятствие прямо по курсу экипаж просто не обращает внимание. Там где обычный катер сел бы на мель - этот еще и разгоняется. Патруль береговой охраны пограничной службы спешит доставить саперную группу к месту высадки.

Разведка местности на сложных участках местности ведется с борта катера на воздушной подушке. Он одинаково легко передвигается по воде, суше, льду и заболоченным участкам. Такая техника не застрянет и не увязнет. Это не катер, а всепогодный вездеход.

Прямо по суше катер вплотную подруливает к границе. За колючей проволокой - украинская застава. Вся ее территория усеяна минами, которые оставили после себя отступившие прикордонные войска. Пляж проверяют на наличие мин. Прислушиваются к каждому звуку аппаратуры. Несколько метров вдоль моря и саперный расчет натыкается на подозрительный объект. Неизвлекаемая противотанковая мина. Такие уничтожаются прямо на месте.

Чуть в глубине находятся замаскированные позиции ВСУ. Их передний край - гражданские объекты. Тут же капониры - укрытия для техники. Здесь убежище для личного состава, сюда выводит разветвленная система окопов. Многометровые замаскированные ходы, по которым можно добраться до береговой зоны. Зачистить подходы и освободить пляжи и дороги от опасных объектов. У саперов Минобороны РФ еще много работы. Чтобы на мирных территориях люди могли спокойно передвигаться и ничего не опасаться.