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СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине

Максим Крюков
05:33 07.05.2022
Американский лидер назвал ряд таких публикаций «контрпродуктивными» и «отвлекающими от целей».
СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине
© Фото: Samuel Corum - Pool, CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином потребовал прекратить утечки сведений о разведывательной помощи Украине. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на свой источник.

Отмечается, что американский лидер назвал ряд таких публикаций «контрпродуктивными» и «отвлекающими от наших целей».

Ранее американские СМИ сообщили о переданной Вашингтоном информации Украине о событиях на поле боя «в режиме реального времени», которая включала детали передвижений ВС РФ. По данным изданий, украинские военные использовали эти сведения для проведения артиллерийских обстрелов и воздушных атак.

Ранее в Белом доме назвали стоимость новой поставки военной помощи Украине. Сообщается, что американские власти выделят порядка ста пятидесяти миллионов долларов.

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