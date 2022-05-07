СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине

Американский лидер назвал ряд таких публикаций «контрпродуктивными» и «отвлекающими от целей».

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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином потребовал прекратить утечки сведений о разведывательной помощи Украине. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на свой источник.

Отмечается, что американский лидер назвал ряд таких публикаций «контрпродуктивными» и «отвлекающими от наших целей».

Ранее американские СМИ сообщили о переданной Вашингтоном информации Украине о событиях на поле боя «в режиме реального времени», которая включала детали передвижений ВС РФ. По данным изданий, украинские военные использовали эти сведения для проведения артиллерийских обстрелов и воздушных атак.

Ранее в Белом доме назвали стоимость новой поставки военной помощи Украине. Сообщается, что американские власти выделят порядка ста пятидесяти миллионов долларов.