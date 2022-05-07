В Белом доме назвали стоимость новой поставки военной помощи Украине

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Новый пакет военной помощи Украине будет стоить до ста пятидесяти миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Как передает телеканал CNN, Пентагон отправит Киеву около двадцати пяти тысяч артиллерийских снарядов калибром сто пятьдесят пять миллиметров, радары и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Также американский лидер напомнил, что средства, которые были выделены Конгрессом США на оказание военной помощи Украине, почти исчерпаны. Он призвал Конгресс предоставить запрошенное Белым домом финансирование для усиления позиций Украины.