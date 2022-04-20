Лидер «Любэ» выступил перед участниками спецоперации на Украине в госпитале в Москве

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Напомним, социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» была организована Главным военно-политическим управлением ВС РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Несколькими днями ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов провели творческий концерт для проходящих лечение военнослужащих в рамках акции «Лучшим воинам мира». Артисты выступили перед военными в филиале Военного клинического госпиталя в Наро-Фоминске.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина.