Лидер «Любэ» выступил перед участниками спецоперации на Украине в госпитале в Москве
Артист встретился с военнослужащими и присоединился к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Народный артист России, член Общественного совета при Минобороны РФ Николай Расторгуев провел творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве. Таким образом, исполнитель присоединился к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны.