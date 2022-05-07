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Наводка с неба и огонь с земли: кадры совместной боевой работы БПЛА и РСЗО на Украине

05:00 07.05.2022
Получив разведданные, расчеты РСЗО уничтожили боевую технику и живую силу националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских систем залпового огня «Град» в ходе специальной военной операции на Украине.

Операторы БПЛА «Орлан-10» в ходе выполнения разведывательных задач обнаружили опорные пункты ВСУ и передали координаты целей артиллерийским подразделениям. Боевые расчеты РСЗО нанесли огневое поражение по военным объектам, технике и живой силе противника, после чего выполнили смену позиций.

«Сегодня расчет БМ-21 выполнял задачу по поддержке наших войск при продвижении их вперед, ставили неподвижный заградительный огонь, выполнили задачу успешно. Было накрыто несколько опорных пунктов, после чего данные опорные пункты были выведены из строя», - рассказал командир боевой машины Андрей.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Ее главная цель - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения ранее признанных республик Донбасса. В ходе выполнения задач, российские военные уничтожают инфраструктуру ВСУ, исключая нанесение ударов по гражданским объектам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

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