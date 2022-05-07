В МВД предложили сократить срок включения жителей ЛДНР в программу переселения в РФ в 4 раза

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Министерство внутренних дел России выступило с предложением по сокращению срока признания жителей ДНР и ЛНР участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые вынужденно проживают за рубежом. Ожидается, что процедура будет занимать пятнадцать рабочих дней вместо шестидесяти календарных. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-центра ведомства.

Отмечается, что участнику госпрограммы для получения свидетельства, помимо заявления, необходимо предоставить в территориальный орган МВД России копию и оригинал свидетельства о предоставлении временного убежища в РФ. Проект постановления правительства в настоящее время требует внутриведомственного согласования.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские беженцы могут подать коллективный иск против МВД Великобритании. Сообщается, что украинцы столкнулись с особенностями процедуры получения британских виз. В правительстве Великобритании признают наличие трудностей с оформлением виз для украинских беженцев, включая долгое время рассмотрения заявок, однако настаивают на том, что действующие процедуры обусловлены требованиями безопасности.