Французская журналистка представила в ООН свидетельства преступлений «Азова»*

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Независимая журналистка из Франции Анн-Лоре Бонель на неформальном заседании Совбеза ООН привела показания очевидцев преступлений националистов батальона «Азов»*. Об этом сообщают РИА Новости.

На представленных представителям СБ ООН кадрах очевидцы рассказали, что боевики «Азова»* занимают жилые дома, бьют людей и не выпускают их из домов. Также был продемонстрирован материал, на котором украинец рассказал, что ему удалось вырваться из Мариуполя, тайком пробравшись по берегу Азовского моря.

Другая жительница Мариуполя по имени Анна сказала, что о гуманитарных коридорах она ничего не слышала. Она также заявила, что украинские военнослужащие размещают военную технику во дворах жилых домов.

Ранее телеканал «Звезда» назвал причины удерживания заложников боевиками «Азова»* на территории предприятия «Азовсталь». Сообщается, что несколько раз в течение недели там объявлялся режим тишины, чтобы гражданские, которых в заложниках держат боевики, могли воспользоваться перемирием и выйти на свободу. Но пока все безрезультатно.

*Нацбатальон «Азов» - экстремистская организация, запрещена в РФ