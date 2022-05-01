«Гражданские здесь вместе с нами»: зачем боевики «Азова»* продолжают удерживать заложников в «Азовстали»

В Мариуполе все внимание по прежнему сосредоточено вокруг заблокированной Азовстали. Несколько раз в течении недели там объявлялся режим тишины, чтобы гражданские которых в заложниках держат боевики - могли воспользоваться перемирием и выйти на свободу. Но пока все безрезультатно.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Несколько сотен метров вдоль стен комбината «Азовсталь». Мимо скошенных осколками мин и снарядов деревьев. Бойцы донецкой Народной милиции возвращаются на свои позиции за мгновение до прекращения режима тишины. Сразу два расчета АГС открыли огонь по целям на «Азовстали». Потому что все это время, пока был установлен режим тишины, украинская сторона его не соблюдала и как только режим был закончен - сразу огонь по той стороне.

В этот же самый момент стрельба из всего, что есть у боевиков, засевших в цехах завода, открывается по позициям российских и донецких военных. Задача гранатометчиков и корректоров огня - как можно быстрее погасить огневые точки боевиков. Небольшая поправка на цель и вновь десятки осколочных гранат сыплются на позиции националистов.

Несколько дней подряд российские и донецкие военные объявляют режим прекращения огня, по несколько часов в день. Боевикам нацполка «Азов»* и иностранным наемникам предлагают сдаться и выйти с оружием в сторону сил России и ДНР. Но часы затишья, говорит командир роты армии ДНР Павел, боевики «Азова»* используют в других целях. Укрепляют позиции, ремонтируют технику и активно ищу брешь в плотном кольце окружения. Знают, если русские объявили режим тишины, то стрелять точно не будут.

«Когда режим прекращения огня - они ходят расслабленные, знают, что мы не стрельнем. И перебежечки - если вы поняли - автомат закинули и идут. То есть все равно. Они уверены, что мы не стрельнем, понимаете. У нас прекращение огня. А мы не уверены, что они не стрельнут. Потому что постоянно взрывы, постоянно мины, минные заграждения, которые перед нами находятся - постоянно в режим прекращения огня именно вот они начинают взрываться почему-то. Может собак туда кидают, может камнями закидывают, пытаются как-то разминировать в этот момент, пока прекращение огня. То есть как-то расчистить себе путь, тропку», - рассказал командир подразделения НМ ДНР Павел Пурышев, позывной «Кипиш».

Со штурмовой группой донецких военных подходим на максимально возможное расстояние к заводу. Откуда уже хорошо видно, как российская артиллерия наносит точечные удары по местам, где разведка обнаружила огневые точки националистов.

У командиров «Азова»*, говорят разведчики, есть все планы и схемы всех коммуникаций завода. В том числе и подземных технических шахт и каналов. Они знают, где проложены стоки для воды и выходы на поверхность. Вне всяких сомнений, они ищут возможность вывести из окружения хотя бы небольшую часть, самых важных главарей и наемников.

«Перемещение украинских войск - было замечено, что они перемещаются по бункерам. Через бункера у них собачьи лазы есть во всем Мариуполе. Проверяем, смотрим, контролируем. Да, они могут выйти (из завода - прим.ред.). У них центральный водоканал - слив центральный, он находится по улице ниже. где мы с вами были. И здесь вот уже - собачьи их лазы прост. У них есть возможность сбежать», - рассказал военнослужащий НМ ДНР.

У боевиков на «Азовстали», говорят военные, начинают заканчиваться боеприпасы, медикаменты и провизия. Очевидно, понимая свою участь в ближайшей перспективе, главари «Азова»* используют все возможные пути и методы, чтобы не сдаваться в плен. Обращаются даже к папе Римскому и требует от него и мировых лидеров процедуры «экстракшен», а проще говоря, отпустить их с миром домой.

«Я провел обращение ко всем мировым лидерам, к мировым дипломатам, к папе Франциску, я кричал, насколько я мог, чтобы нас услышали и применили к нам процедуру "экстракшен". Сегодня мой основной посыл - спасите гарнизон "Мариуполь". Проведите к нам процедуру "экстракшен". Раненые умрут, а живые в бою погибнут. Гражданские погибают здесь вместе с нами в бункерах, в частных домах», - заявил боевик нацполка «Азов»* Сергей, позывной «Волына».

Именно о гражданских сейчас в первую очередь думают российские военные. Чтобы они могли выйти с территории металлургического комбината созданы четыре гуманитарных коридора. Но для боевиков и наемников, местные жители это живой щит, гарант и предмет торга с российским командованием. Именно поэтому из подземелий никого не выпускают. И тем удивительнее показалась история семьи, которая в минувшую пятницу смогла найти лазейку и все же выскочила с территории комбината. Наталья и Михаил Савины рассказали, что «Азовцы»* не выпускали их и не говорили о существовании гуманитарных коридоров.

«Мы имели возможность слушать радио, которое мы обнаружили на территории конверторного цеха. С божьей помощью выбрались, не иначе. Мы просто встали и вышли, потому что сил не было уже там находится, никаких» - рассказала Наталья.

И все бы ничего, но уже через несколько часов после того, как видео было опубликовано, в сети появились фотографии. Отец семейства Михаил Савиных позирует с нацисткой символикой, символикой СС. Снимки, как признался позже сам Михаил, были опубликованы десять лет назад, и были юношеской глупостью. И сейчас он глубоко об этом сожалеет. Но сколько на «Азовстали» сейчас находится боевиков, которые не сожалеют о своих нацистских убеждениях? Новых, идеологически подкованных рекрутов, «Азовцы»* готовили здесь же, в стенах профессиональных учебных заведений комбината.

У самых стен «Азовстали» находился техникум, сейчас он разбит. У «азовцев»* здесь был свой кабинет допризывной подготовки. От кабинета сейчас ничего не осталось. Он разбит в боях за «Азовсталь». Повсюду лежат деревянные муляжи автомата Калашникова.

Неудивительно, что когда начались боевые действия, здание заводского техникума «азовцы»* превратили в казарму. Предметы и надписи, которые они оставили в подвальном помещении, подтверждают, что за нацистов сражаются иностранные наемники.

«Здесь когда они находились, даже видно вот, номер кровати, и вот по-американски написано даже позывной, и кто на какой кровати лежал. Это в очередной раз доказывает, что здесь воюют одни национальные батальоны, которые все как говорят - здесь нету наемников, натовцев нету, все здесь есть. Вот сему факт на лицо. Формы побросали, вот этот весь бардак остался после них когда они тикали», - рассказал доброволец армии ДНР Владимир.

Когда армия ДНР при помощи российских войск уже зачищала улицы Мариуполя, многие боевики пытались раствориться среди мирного населения и покинуть город. Переодевались в гражданскую одежду, а военную форму бросали прямо на позициях. Вместе с личными вещами. Вместе награбленным, бросают и символику Третьего рейха.

И именно за этих «защитников» Мариуполя сейчас так беспокоится весь демократический западный мир. Уже несколько дней Россия, ДНР и Украина ведут переговоры о выходе боевиков из «Азовстали». Накануне в переговорах приняли участие даже представители миссии ООН и Красного креста.

Главная и первоочередная задача этих переговоров заключается в том, чтобы как можно скорее вывести с территории «Азовстали» мирных жителей. Но судя по количеству мест в автобусах, что пригнали сюда в поселок Безыменное, их хватит и для того, чтобы вывезти с металлургического комбината, включая боевиков нацполка и иностранных наемников».

Первая группа гражданских 25 человек, воспользовавшись режимом тишины, вышла из близлежащих к «Азовстали» домов, еще днем. Вторая группа, 21 человек, как сообщает Минобороны России, выбрались только с наступлением темного времени суток. Сегодня, в середине дня «Азовсталь» покинули еще 40 человек, среди которых восемь детей. Что же касается выхода боевиков, то украинская сторона постоянно меняет условия и затягивает процесс. Киев пытается сделать из нацистов героев и требует от России, чтобы их выпустили с оружием и флагами в сторону Запорожья. Российская позиция неизменна - с белым флагом, поднятыми руками и сторону Донецка. Выпустив перед этим всех гражданских.

*Нацбатальон «Азов» - экстремистская организация, запрещена в РФ