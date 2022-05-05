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Опасные находки: кадры работы российских саперов на побережье в Херсонской области

Виктория Косогляденко
06:12 05.05.2022
Бойцы Росгвардии уже обезвредили около 70 мин на суше, сейчас саперные работы продолжаются на мелководье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские саперы разминировали побережье в Херсонской области, усеянное украинскими минами. Опасаясь десанта с воды их расставили по всему побережью. Сейчас пляжи полностью расчищены и на берегу снова безопасно. 

«Мины, которые были установлены, были с тротилом, хорошо замаскированы и устанавливались на глубину до семи метров», - рассказал росгвардеец.

Огневые позиции украинских вооруженных сил располагались прямо у воды. Здесь же оставили технику, предназначенную для постановки мин.

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