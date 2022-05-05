Опасные находки: кадры работы российских саперов на побережье в Херсонской области

Бойцы Росгвардии уже обезвредили около 70 мин на суше, сейчас саперные работы продолжаются на мелководье.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские саперы разминировали побережье в Херсонской области, усеянное украинскими минами. Опасаясь десанта с воды их расставили по всему побережью. Сейчас пляжи полностью расчищены и на берегу снова безопасно.

«Мины, которые были установлены, были с тротилом, хорошо замаскированы и устанавливались на глубину до семи метров», - рассказал росгвардеец.

Огневые позиции украинских вооруженных сил располагались прямо у воды. Здесь же оставили технику, предназначенную для постановки мин.